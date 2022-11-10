Стал известен полный состав сборной Марокко на чемпионат мира–2022 по футболу в Катаре.

Вратари: Ахмед Таньяути («Видад»), Яссин Буну («Севилья»), Мунир Эль-Кажуи («Аль-Вахда»);

Защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ»), Нуссаир Мазрауи («Бавария»), Найеф Агерд («Вест Хэм»), Ромен Саисс («Бешикташ»), Ашраф Дари («Брест»), Джавад Эль-Ямик («Вальядолид»), Яхья Аттийят-алла («Видад»), Бадр Банун («Катар»);

Полузащитники: Софьян Амрабат («Фиорентина»), Абдельхамид Сабири («Сампдория»), Селим Амалла («Стандард»), Аззедин Унаи, Софьян Буфал (оба – «Анжер»), Биляль Эль-Ханнус («Генк»), Яхья Жабран («Видад»), Хаким Зиеш («Челси»), Амин Арит («Марсель»);

Нападающие: Абде Эззальзули («Осасуна»), Закария Абухляль («Тулуза»), Ильяс Шаир («Куинз Парк Рейнджерс»), Юссеф Эн-Несири («Севилья»), Валид Шеддира («Бари»), Абдерразак Амдалла («Аль-Иттихад»).

Марокко сыграет в одной группе с Бельгией, Хорватией и Канадой.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

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