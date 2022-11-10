Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Сборная Марокко объявила состав на чемпионат мира–2022

    Стал известен полный состав сборной Марокко на чемпионат мира–2022 по футболу в Катаре.

    Вратари: Ахмед Таньяути («Видад»), Яссин Буну («Севилья»), Мунир Эль-Кажуи («Аль-Вахда»);

    Защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ»), Нуссаир Мазрауи («Бавария»), Найеф Агерд («Вест Хэм»), Ромен Саисс («Бешикташ»), Ашраф Дари («Брест»), Джавад Эль-Ямик («Вальядолид»), Яхья Аттийят-алла («Видад»), Бадр Банун («Катар»);

    Полузащитники: Софьян Амрабат («Фиорентина»), Абдельхамид Сабири («Сампдория»), Селим Амалла («Стандард»), Аззедин Унаи, Софьян Буфал (оба – «Анжер»), Биляль Эль-Ханнус («Генк»), Яхья Жабран («Видад»), Хаким Зиеш («Челси»), Амин Арит («Марсель»);

    Нападающие: Абде Эззальзули («Осасуна»), Закария Абухляль («Тулуза»), Ильяс Шаир («Куинз Парк Рейнджерс»), Юссеф Эн-Несири («Севилья»), Валид Шеддира («Бари»), Абдерразак Амдалла («Аль-Иттихад»).

    • Марокко сыграет в одной группе с Бельгией, Хорватией и Канадой.
    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Следите за всеми играми ЧМ-2022 в нашем матч-центре

    Новости по теме
    Месси отреагировал на татуировку Отаменди со своим изображением 2
    Защитник сборной Аргентины сделал на животе татуировку с изображением Месси 1
    Победителя ЧМ-2022 Монтиэля обвинили в групповом изнасиловании модели: жертва не знает, сколько человек ее насиловало 6
    Источник: твиттер сборной Марокко

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.11.2022 16:34
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 