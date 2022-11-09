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    «Игрок топ-уровня для России». Камоцци – о Дзюбе

    Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, дал совет форварду Артему Дзюбе. Он ищет новый клуб.

    «На мой взгляд, Артем Дзюба — все еще очень полезный и качественный игрок. Я не знаю, что и почему у него не получилось в Турции, но, уверен, играть он не разучился.

    Дзюба — опытнейший нападающий, который умеет забивать. Думаю, ему лучше продолжить карьеру в России, потому что в РПЛ он точно может сделать разницу. Для России Дзюба — игрок топ-уровня, он будет очень полезен в атаке», — сказал Камоцци.

    • На прошлой неделе Дзюба покинул турецкий клуб «Адана Демирспор».
    • Дзюба – 2-й бомбардир в истории сборной России.
    • Игрок летом тренировался с «Рубином», пока искал новый клуб.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    09.11.2022 23:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9548

      САДЫЧОК 33 минуты назад

      Захвалили , с новой силой Дзюбу и Черчесова !
      Один Бревно - другой самодур физрук !

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