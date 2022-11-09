Стало известно, почему «Барселона» прервала переговоры по Жоржиньо

У «Барселоны» была задумка подписать полузащитника «Челси» Жоржиньо.

Однако каталонцы свернули переговоры. Причина – запросы итальянца по зарплате. Он хотел 10 миллионов евро в год, что не устроило «Барселону». Об этом пишет Vince™ со ссылкой на испанскую газету Sport.

«Барселона» ищет опорника, так как готовится к уходу Серхио Бускетса.

30-летний Жоржиньо стоит 35 миллионов евро.

В сезоне АПЛ у Жоржиньо 12 матчей, 2 гола.

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