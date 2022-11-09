Газзаев: «Вагнер Лав, Жо и Карвальо точно сильнее бразильцев, играющих за «Зенит»

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о бразильских легионерах «Зенита».

– Бразильцы, играющие сейчас в Санкт‑Петербурге, сильнее бразильцев ЦСКА, которые выступали под вашим руководством?

– Те бразильцы, которые играли при мне, выиграли Кубок УЕФА. Считаю, что Жо, Вагнер, Карвальо, конечно, сильнее тех, кто сейчас играет в «Зените». Эти трое плюс Дуду попадали в сборную Бразилии как раз из ЦСКА. А Вагнер и вовсе побеждал на Кубке Америки.