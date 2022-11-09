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    Газзаев: «Вагнер Лав, Жо и Карвальо точно сильнее бразильцев, играющих за «Зенит»

    Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о бразильских легионерах «Зенита».

    – Бразильцы, играющие сейчас в Санкт‑Петербурге, сильнее бразильцев ЦСКА, которые выступали под вашим руководством?

    – Те бразильцы, которые играли при мне, выиграли Кубок УЕФА. Считаю, что Жо, Вагнер, Карвальо, конечно, сильнее тех, кто сейчас играет в «Зените». Эти трое плюс Дуду попадали в сборную Бразилии как раз из ЦСКА. А Вагнер и вовсе побеждал на Кубке Америки.

    • Газзаев тренировал ЦСКА с 2001 по 2003 и с 2004 по 2008-й год.
    • За «Зенит» выступают 7 бразильцев.
    • Ни один из них не попал в состав сборной Бразилии на ЧМ-2022.

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    Источник: «Матч ТВ»

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