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  • Газзаев: «Вагнер Лав, Жо и Карвальо точно сильнее бразильцев, играющих за «Зенит»

Газзаев: «Вагнер Лав, Жо и Карвальо точно сильнее бразильцев, играющих за «Зенит»

9 ноября 2022, 19:22
14

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о бразильских легионерах «Зенита».

– Бразильцы, играющие сейчас в Санкт‑Петербурге, сильнее бразильцев ЦСКА, которые выступали под вашим руководством?

– Те бразильцы, которые играли при мне, выиграли Кубок УЕФА. Считаю, что Жо, Вагнер, Карвальо, конечно, сильнее тех, кто сейчас играет в «Зените». Эти трое плюс Дуду попадали в сборную Бразилии как раз из ЦСКА. А Вагнер и вовсе побеждал на Кубке Америки.

  • Газзаев тренировал ЦСКА с 2001 по 2003 и с 2004 по 2008-й год.
  • За «Зенит» выступают 7 бразильцев.
  • Ни один из них не попал в состав сборной Бразилии на ЧМ-2022.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Газзаев Валерий
Комментарии (14)
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biber.ru
1668011503
100%
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R_a_i_n
1668011725
Ну Вагнера еще можно сравнить... но Жо с Карвальо??
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hmelarj
1668012135
Странное сравнение.
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Pawel12
1668014493
Я С Газиком согласен
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NewLife
1668023054
Сравнивать надо футболистов, играющих на одинаковых позициях. Но по личному мастерству каждый из бывших сильнее нынешних, согласен.
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GoldPlayFIFARus9
1668024822
Карвальё мб, Жо дно полное. Вагнер неплох. Вообще некорректное сравнение, по сути там только Карвальё подходил для этого
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alp
1668060588
ну хз.. мне кажется их не корректно сравнивать... кроме того, армейские уже старички а у Зенитовских карьера в самом разгаре, и еще не известно, какими трофеями они обзаведутся к концу карьеры.. так что в этом высказывании газзаева больше досады на неудачи коней, чем объективности..
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paracetamol
1668063277
Усы сбрей, как обещал, потом неси пургу, усатый!
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_Marqella_
1668063684
Вагнер Лав наверное да а остальные точно не лучше....
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_Marqella_
1668063871
А по честному все армейские легионеры лучше зенитовских,это же все знают.Чего тут спорить.По этому ЦСКА каждый год чемпион...))
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