Более 300 россиян работают над организацией чемпионата мира в Катаре

Глава оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал, сколько россиян работают над организацией ЧМ-2022.

«Здесь работает очень много российских специалистов, более 300 человек в самых разных сферах. И это не только бывшие работники оргкомитета.

Здесь много сотрудников подрядных организаций: строителей, работников в сфере энергетики. Поэтому можно с уверенность сказать, что накопленный опыт воплотился в реализации этого чемпионата мира.

В целом здесь команда интернациональная. Возглавляет ее катарская сторона. Но есть греки, австралийцы, англичане и другие иностранцы», – сказал Сорокин.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

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