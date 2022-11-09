Более 300 россиян работают над организацией чемпионата мира в Катаре

Глава оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал, сколько россиян работают над организацией ЧМ-2022.
«Здесь работает очень много российских специалистов, более 300 человек в самых разных сферах. И это не только бывшие работники оргкомитета.
Здесь много сотрудников подрядных организаций: строителей, работников в сфере энергетики. Поэтому можно с уверенность сказать, что накопленный опыт воплотился в реализации этого чемпионата мира.
В целом здесь команда интернациональная. Возглавляет ее катарская сторона. Но есть греки, австралийцы, англичане и другие иностранцы», – сказал Сорокин.
- ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: «РБ Спорт»