Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Более 300 россиян работают над организацией чемпионата мира в Катаре

    Глава оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал, сколько россиян работают над организацией ЧМ-2022.

    «Здесь работает очень много российских специалистов, более 300 человек в самых разных сферах. И это не только бывшие работники оргкомитета.

    Здесь много сотрудников подрядных организаций: строителей, работников в сфере энергетики. Поэтому можно с уверенность сказать, что накопленный опыт воплотился в реализации этого чемпионата мира.

    В целом здесь команда интернациональная. Возглавляет ее катарская сторона. Но есть греки, австралийцы, англичане и другие иностранцы», – сказал Сорокин.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

    Чего не хватает «Бомбардиру»?

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Около пяти тысяч россиян посетят матчи ЧМ-2022 в Катаре 3
    Аршавин рассказал, кого считает главным фаворитом ЧМ-2022 3
    Кака назвал Сербию одним из фаворитов ЧМ-2022
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:55
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11