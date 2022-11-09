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    Аршавин порекомендовал «Зениту» не подписывать Сычевого

    Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказался о нападающем «Оренбурга» Владимире Сычевом, который продлил контракт с клубом до конца 2024 года.

    – Учитывая текущую проблему с нападающими в «Зените», Сычевой помог бы петербуржцам? Или это игрок одного сезона?

    – Не знаю, игрок ли это одного сезона или нет. На месте «Зенита» я бы не стал брать Сычевого сейчас, но следил бы за этим игроком.

    Мне и так уже довелось видеть его вживую, когда я был в Оренбурге. На том самом матче против «Сочи», где он букет вручал. Парень бежит, достаточно техничен, может быть с тактикой не все в порядке, но я бы последил за ним. С другой стороны, ему 26 лет.

    – А Сергееву 27.

    – Я думаю, сейчас все присматриваются к Сычевому.

    • В этом сезоне Сычевой забил 13 голов и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
    • Он второй бомбардир РПЛ с 11-ю голами.
    • Его рыночная стоимость – 500 тысяч евро.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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