Аршавин порекомендовал «Зениту» не подписывать Сычевого

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказался о нападающем «Оренбурга» Владимире Сычевом, который продлил контракт с клубом до конца 2024 года.
– Учитывая текущую проблему с нападающими в «Зените», Сычевой помог бы петербуржцам? Или это игрок одного сезона?
– Не знаю, игрок ли это одного сезона или нет. На месте «Зенита» я бы не стал брать Сычевого сейчас, но следил бы за этим игроком.
Мне и так уже довелось видеть его вживую, когда я был в Оренбурге. На том самом матче против «Сочи», где он букет вручал. Парень бежит, достаточно техничен, может быть с тактикой не все в порядке, но я бы последил за ним. С другой стороны, ему 26 лет.
– А Сергееву 27.
– Я думаю, сейчас все присматриваются к Сычевому.
- В этом сезоне Сычевой забил 13 голов и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
- Он второй бомбардир РПЛ с 11-ю голами.
- Его рыночная стоимость – 500 тысяч евро.
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Источник: «Спорт день за днем»