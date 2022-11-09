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    Около пяти тысяч россиян посетят матчи ЧМ-2022 в Катаре

    Глава оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал, сколько российский болельщиков планируют посетить матчи ЧМ-2022 в Катаре.

    – У вас есть данные, сколько болельщиков приедет из России?

    – По моим ощущениям, около пяти тысяч. Сложно сказать, на какие конкретно матчи. Думаю, эта цифра расползется по всему турниру: кто-то приедет на групповой этап, а кто-то – на плей-офф.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +26611

      slavutiq70 1 час назад

      Это не Россияне ... это люди наверное с другой какой то России ...у наших Россиян денег нет на такие путешествия ...

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      Рейтинг: +2628

      BlackMurder > slavutiq70 1 час назад

      Да ну, мы в силах разобрать Фиорентину, избить чиновников, отсидеть , пару годков высосать у итальянцевбабло и спокойно уехать на кипр) мы способны на все

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      Рейтинг: +448

      ЭтожЯ > slavutiq70 22 минуты назад

      Это те , которые уже уехали , но паспорт российский (на всякий случай) не меняют .

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