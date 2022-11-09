Около пяти тысяч россиян посетят матчи ЧМ-2022 в Катаре

Глава оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал, сколько российский болельщиков планируют посетить матчи ЧМ-2022 в Катаре.

– У вас есть данные, сколько болельщиков приедет из России?

– По моим ощущениям, около пяти тысяч. Сложно сказать, на какие конкретно матчи. Думаю, эта цифра расползется по всему турниру: кто-то приедет на групповой этап, а кто-то – на плей-офф.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

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