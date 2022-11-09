Говорят, Конор может купить «Ливерпуль». Объясняем, почему это бред

Одна из главных новостей, связанных с АПЛ в последнее время – вероятная продажа «Ливерпуля». Официально американские владельцы Fenway Sports Group (FSG) не комментировали это, но есть ряд источников (и очень серьезных), которые говорят о поиске потенциальных покупателей с их стороны.

Что известно о продаже «Ливерпуля»: возможно, это спровоцировала провал Суперлиги

• Оценочная стоимость «Ливерпуля» на рынке – 4,14 млрд долларов. То есть почти в 14 раз дороже, чем покупали (в 2010-м – за 300 млн).

• Неизвестно, когда FSG подпишет документы о продаже клуба. Для этого для начала нужно найти покупателя. Этот процесс может затянуться.

• Есть инсайд ESPN, который рассказал о причинах продажи «Ливерпуля». Во-первых, это связано с провалом проекта Суперлиги. Американская компания ставила на турнир, но теперь разочарована в идее и считает, что Суперлига не вернется в ближайшие годы (ну или вернется, но не перекроет по популярности турниры УЕФА).

Во-вторых, FSG разочарован нечестной конкуренцией в плане ФФП с некоторыми европейскими топ-клубами.

В-третьих, FSG привлекает возможность заработать большие деньги – особенно на фоне продажи «Челси» в этом году за 2,5 млрд долларов. Консультанты FSG предполагают, что «Ливерпуль» принесет компании больше 2,5 млрд.

• Еще одна причина продажи «Ливерпуля» – повышенные инвестиции FSG в клуб, что не очень устраивает владельцев. За 12 лет они увеличились в 12 раз.

• Liverpool Echo говорит, что Джон Генри уже отклонил предложение на 3 млрд фунтов от неизвестного покупателя. Генри говорил, что продаст «Ливерпуль» только за безумные деньги. 3 млрд фунтов – это для него не безумные деньги.

Кто может купить «Ливерпуль»

Еще раз: прямо сейчас нет явных покупателей клуба. The Athletic, который один из первых запустил инсайд о продаже «Ливерпуля», говорит:

«У «Ливерпуля» не будет недостатка внимания со стороны потенциальных. Это очень известный и успешный клуб. Фанаты «Ливерпуля» есть в каждой стране, на каждом континенте.

Мог ли, например, его [клуб] купить миллиардер с Дальнего Востока? Безусловно. Хотя предложений не будет из Китая, поскольку местные бизнесмены на какое-то время полностью отказались от футбольного бизнеса.

Может ли потенциальный покупатель прийти из Индии? Да, конечно. Может ли «Ливерпуль» перейти под руководство влиятельного европейского политика? Да, так было недавно с «Вест Хэмом» и «Саутгемптоном». Может ли к власти прийти фонд со связями в правительстве в каком-либо государстве? Да, один из дубайских фондов был близок к покупке того же «Ливерпуля» в 2008-м».

Есть слух о покупке клуба Конором Макгрегором – но в него не нужно верить

Почему – объясняет наш автор и редактор Илья Егоров:

«Чтобы понимать степень вероятности покупки «Ливерпуля» Конором, нужно знать контекст ситуации.

Есть фанат «Ливерпуля», который пришел в реплаи Конора и попросил его купить клуб. Тот сразу же ретвитнул и подписал: «Я бы хотел! Я уже запросил информацию об этом. Какой поворот событий! Какой клуб!».

Вернемся на полтора года назад – в апрель-2021. Тогда Конор подумывал о покупке «Манчестер Юнайтед»:

И вообще про «Юнайтед» Конор говорил: «Клуб всей моей жизни. Во многом это связано с игрой Криштиану [Роналду]. Но даже после него я сохранил верность к цветам». До этого он думал о покупке «Селтика».

К тому же состояние Конора разные источники оценивают от 200 до 300 млн долларов – и этого немного не хватает на покупку «Ливерпуля». А серьезные мужчины вряд ли пойдут в его компаньоны. Да, Конор – классный бизнесмен. В апреле-2021, например, он продал свой бренд виски за 150 млн долларов: то есть развил с нуля и довел его до классного состояния. Сейчас ему с разных проектов капает десятки млн долларов в год.

Но источники, которые знакомы с манерой ведения дел Конора, говорят, что он очень импульсивен: не способен продумывать долгосрочный план развития и часто принимает решения на эмоциях. Плюс говорят, что он часто предпочитает развлечения серьезным делам. Футбольный бизнес полностью противоположен характеру Конора».

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Фото: www.imago-images.de, HOCH ZWEI/Global Look Press