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    «Готов вернуться в Россию». Каррера рассказал, когда сможет покинуть Италию

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера готов вернуться в Россию.

    — С Антонио Конте сейчас общаетесь?

    — Иногда перекидываемся сообщениями. Но не каждую неделю.

    — В «Тоттенхэм» к нему не приезжали?

    — Нет, так как сейчас по определенным личным обстоятельствам не могу выезжать за пределы Италии. Я должен оставаться в стране до июня 2023 года. Очень жаль, что это так, поскольку получал много предложений из-за границы, но не могу ими воспользоваться.

    — Если в июне следующего года вас позовут в РПЛ, готовы ли вернуться в Россию?

    — Да.

    • Каррера был в «Спартаке» в 2016-2018 годах.
    • С итальянцем команда взяла РПЛ.
    • Сейчас Каррера без работы.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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