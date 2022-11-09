«Готов вернуться в Россию». Каррера рассказал, когда сможет покинуть Италию

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера готов вернуться в Россию.
— С Антонио Конте сейчас общаетесь?
— Иногда перекидываемся сообщениями. Но не каждую неделю.
— В «Тоттенхэм» к нему не приезжали?
— Нет, так как сейчас по определенным личным обстоятельствам не могу выезжать за пределы Италии. Я должен оставаться в стране до июня 2023 года. Очень жаль, что это так, поскольку получал много предложений из-за границы, но не могу ими воспользоваться.
— Если в июне следующего года вас позовут в РПЛ, готовы ли вернуться в Россию?
— Да.
- Каррера был в «Спартаке» в 2016-2018 годах.
- С итальянцем команда взяла РПЛ.
- Сейчас Каррера без работы.
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Источник: «Спорт-Экспресс»