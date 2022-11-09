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    Фанаты ЦСКА проведут матч длительностью 191 минута и 1 секунда

    ЦСКА в выходные проведет специальную акцию для фанатов в честь годовщины основания клуба. Болельщики будут играть в футбол на поле «ВЭБ Арены».

    «В воскресенье, 13 ноября, мы устраиваем CSKA OPEN, в рамках которого каждый пришедший сможет принять участие в уникальном футбольном матче.

    Встреча пройдeт в формате 11х11 и продлится ровно 191 минуту и одна секунду, а принять участие в ней смогут до 400 человек. Игровое время каждого будет зависеть от общего количества участников, но точно составит не меньше десяти минут.

    Начало мероприятия — в 14:00, окончание — в 17:00, а стадион откроется в 13.00. Принять участие может любой желающий старше 14 лет. Уровень игры не важен», – написал ЦСКА.

    • ЦСКА основан в 1911 году.
    • В тот же день, 13 ноября, ЦСКА проведет гостевой матч РПЛ против «Динамо».
    • Команда идет в РПЛ 4-й.

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    Источник: официальный сайт ЦСКА

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