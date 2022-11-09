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    Во Франции узнали заявку сборной на ЧМ-2022

    Издание Le Parisien за сутки до официального оглашения опубликовало заявку сборной Франции на ЧМ-2022.

    По информации газеты, точно на турнире будут следующие футболисты.

    Вратари: Уго Льорис («Тоттенхэм Хотспур»), Альфонс Ареола («Вест Хэм Юнайтед»), Мик Меньян («Милан»).

    Защитники: Бенжамен Павар («Бавария»), Жюль Кунде («Барселона»), Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед»), Преснел Кимпембе («ПСЖ»), Вильям Салиба («Арсенал»), Лукас Эрнандес («Бавария»), Тео Эрнандес («Милан»).

    Полузащитники: Адриен Рабьо («Ювентус»), Орельен Тчуамени («Реал»), Уэсли Фофана («Челси»), Маттео Гендузи («Марсель»).

    Нападающие: Кингсли Коман («Бавария»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Карим Бензема («Реал»), Оливье Жиру («Милан»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Усман Дембеле («Барселона»), Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг»).

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    Источник: Le Parisien

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