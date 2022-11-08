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    Два клуба АПЛ претендуют на Азара

    Вингер «Реала» Эден Азар может сменить команду во время зимнего трансферного окна.

    В бельгийце заинтересованы «Ньюкасл» и «Астон Вилла».

    31-летний футболист готов вернуться в АПЛ, где провел лучшие годы своей карьеры.

    Известно, что «Ньюкасл» согласен заплатить за него около 20 миллионов евро.

    • В этом сезоне Азар забил 1 гол и сделал 1 ассист в 6 матчах (229 минут).
    • Его контракт с «Реалом» действует до 2024 года.
    • В 2019-м мадридцы заплатили «Челси» за игрока 115 миллионов евро.

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    Источник: El Nacional

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