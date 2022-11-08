Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Уткин: «Ошибка Чистякова взбесила директоров «Зенита» и лично Миллера. Сезон без поражений был бы предметом гордости»

    Видеоблогер Василий Уткин прокомментировал ситуацию с защитником «Зенита» Дмитрием Чистяковым.

    • «Зенит» дома уступил «Ахмату» – 1:2.
    • Гендиректор клуба Александр Медведев публично заявил об отстранении Чистякова от тренировок.
    • Ряд футболистов «Зенита» публично поддержали защитника.

    «Смотрите, что получается. «Зенит» – с отрывом лидер чемпионата России, «Ахмат» – исторически сложный для него соперник. Откуда же возникает необходимость – вопреки базовым футбольным законам, вопреки любой идеологии, которую «Зенит» пытается культивировать, как любая другая команда, – сдавать своего?

    У меня есть версия, которая немногим понравится. Но она совершенно очевидная. Учитывая, что [Александр] Медведев не высказывает своего мнения, а если бы высказал и оно не было разделено, он бы через день его опроверг... Речь идет о том, что Чистяков разгневал самое высшее руководство «Зенита».

    Почему? В последнее время возник вопрос – а ради чего «Зениту» дальше играть? Чемпионство уже разыграно, его упустить сложнее, чем удержать. Наверное, сохранить сезон без поражений было частью задачи «Зенита», которую, может, не декларировали публично, но была бы предметом гордости.

    Ошибка Чистякова – ну, по факту, по математике – лишила «Зенит» победы. Он привез второй гол, а «Зенит» проиграл 1:2. Нет никаких сомнений, что это взбесило директорскую ложу «Зенита». И наверняка лично Алексея Борисовича Миллера. Сезон без поражений в тумане, его уже просто нет», – сказал Уткин.

    Чего не хватает «Бомбардиру»?

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    «Зенит» вывел Чистякова после ошибки с «Ахматом»: это не понравилось зенитовцам – они заступались за него в соцсетях 7
    Барриос – Чистякову: «Ты крутой мужик. Мы все поддерживаем тебя» 2
    Отец Чистякова – о «Зените»: «Миллер требует с Медведева, Медведев – с Семака. Но нельзя требовать побеждать всегда» 1
    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:42
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7549

      mihail200606 43 минуты назад

      Ну да..без еврокубков скучно уже становится зениту..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +324

      Номэд > mihail200606 18 минут назад

      Конечно. Он там систематически обсирался!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4930

      PAREVG. 1 час назад

      Теперь Миллер узнал, что даже у него, не все мечты сбываются....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +729

      SLADE2019 2 часа назад

      Согласен с Уткиным. Цель такая была. Цель так на людей далеких от спорта рассчитана. Впрочем, все руководство Зенита, мягко говоря не такие уж близкие к спорту люди. И это, также очевидно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7586

      Томик 2 часа назад

      Я вас умоляю. Когда это было для них проблемой? Перепишут регламент и этот матч будет не считаться. Главное - сделать это задним числом, как они любят.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11