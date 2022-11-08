Уткин: «Ошибка Чистякова взбесила директоров «Зенита» и лично Миллера. Сезон без поражений был бы предметом гордости»

Видеоблогер Василий Уткин прокомментировал ситуацию с защитником «Зенита» Дмитрием Чистяковым.

«Зенит» дома уступил «Ахмату» – 1:2.

Гендиректор клуба Александр Медведев публично заявил об отстранении Чистякова от тренировок.

Ряд футболистов «Зенита» публично поддержали защитника.

«Смотрите, что получается. «Зенит» – с отрывом лидер чемпионата России, «Ахмат» – исторически сложный для него соперник. Откуда же возникает необходимость – вопреки базовым футбольным законам, вопреки любой идеологии, которую «Зенит» пытается культивировать, как любая другая команда, – сдавать своего?

У меня есть версия, которая немногим понравится. Но она совершенно очевидная. Учитывая, что [Александр] Медведев не высказывает своего мнения, а если бы высказал и оно не было разделено, он бы через день его опроверг... Речь идет о том, что Чистяков разгневал самое высшее руководство «Зенита».

Почему? В последнее время возник вопрос – а ради чего «Зениту» дальше играть? Чемпионство уже разыграно, его упустить сложнее, чем удержать. Наверное, сохранить сезон без поражений было частью задачи «Зенита», которую, может, не декларировали публично, но была бы предметом гордости.

Ошибка Чистякова – ну, по факту, по математике – лишила «Зенит» победы. Он привез второй гол, а «Зенит» проиграл 1:2. Нет никаких сомнений, что это взбесило директорскую ложу «Зенита». И наверняка лично Алексея Борисовича Миллера. Сезон без поражений в тумане, его уже просто нет», – сказал Уткин.

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