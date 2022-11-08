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  • Уткин: «Ошибка Чистякова взбесила директоров «Зенита» и лично Миллера. Сезон без поражений был бы предметом гордости»

Уткин: «Ошибка Чистякова взбесила директоров «Зенита» и лично Миллера. Сезон без поражений был бы предметом гордости»

8 ноября 2022, 07:42
7

Видеоблогер Василий Уткин прокомментировал ситуацию с защитником «Зенита» Дмитрием Чистяковым.

  • «Зенит» дома уступил «Ахмату» – 1:2.
  • Гендиректор клуба Александр Медведев публично заявил об отстранении Чистякова от тренировок.
  • Ряд футболистов «Зенита» публично поддержали защитника.

«Смотрите, что получается. «Зенит» – с отрывом лидер чемпионата России, «Ахмат» – исторически сложный для него соперник. Откуда же возникает необходимость – вопреки базовым футбольным законам, вопреки любой идеологии, которую «Зенит» пытается культивировать, как любая другая команда, – сдавать своего?

У меня есть версия, которая немногим понравится. Но она совершенно очевидная. Учитывая, что [Александр] Медведев не высказывает своего мнения, а если бы высказал и оно не было разделено, он бы через день его опроверг... Речь идет о том, что Чистяков разгневал самое высшее руководство «Зенита».

Почему? В последнее время возник вопрос – а ради чего «Зениту» дальше играть? Чемпионство уже разыграно, его упустить сложнее, чем удержать. Наверное, сохранить сезон без поражений было частью задачи «Зенита», которую, может, не декларировали публично, но была бы предметом гордости.

Ошибка Чистякова – ну, по факту, по математике – лишила «Зенит» победы. Он привез второй гол, а «Зенит» проиграл 1:2. Нет никаких сомнений, что это взбесило директорскую ложу «Зенита». И наверняка лично Алексея Борисовича Миллера. Сезон без поражений в тумане, его уже просто нет», – сказал Уткин.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Чистяков Дмитрий Уткин Василий
Комментарии (7)
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Томик
1667883813
Я вас умоляю. Когда это было для них проблемой? Перепишут регламент и этот матч будет не считаться. Главное - сделать это задним числом, как они любят.
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SLADE2019
1667884085
Согласен с Уткиным. Цель такая была. Цель так на людей далеких от спорта рассчитана. Впрочем, все руководство Зенита, мягко говоря не такие уж близкие к спорту люди. И это, также очевидно.
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PAREVG.
1667887398
Теперь Миллер узнал, что даже у него, не все мечты сбываются....
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mihail200606
1667889069
Ну да..без еврокубков скучно уже становится зениту..
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_Marqella_
1667893128
Ну ошибся парень, чего истерить то...Вон и Реал шёл без поражений (Барселону обыграл) а вчера Райо Вальекано слил...это футбол..Какое там сезон без поражений,богами себя почувствовали,обиделись на мальчика..тупорылые
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aldo conte
1667896889
Если бы в этом сезоне "Зенит" играл в ЛЧ, ему бы там показали, как играть без поражений. У колхозного чемпиона началось головокружение от побед на третьеразрядными командами.
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