«Весь город гуляет, салюты пускает, ха-ха». Директор «Оренбурга» – о Сычевом в итоговом составе сборной

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал попадание форварда Владимира Сычевого в окончательную заявку сборной России на ноябрьские матчи.

«В «Оренбурге» очень рады, что Владимир попал в окончательный список сборной России.

Весь город гуляет, салюты пускает, ха-ха. Мы все переживали: хотелось, чтобы его вызвали.

Это успех! Дальше всe зависит только от него», – сказал Андреев.

Сборная России в ноябре проведет 2 матча.

17-го команда сыграет с Таджикистаном, а 20-го – с Узбекистаном.

В этом сезоне Сычевой забил 13 голов и сделал 2 ассиста в 16 встречах.

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