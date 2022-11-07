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    «Весь город гуляет, салюты пускает, ха-ха». Директор «Оренбурга» – о Сычевом в итоговом составе сборной

    Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал попадание форварда Владимира Сычевого в окончательную заявку сборной России на ноябрьские матчи.

    «В «Оренбурге» очень рады, что Владимир попал в окончательный список сборной России.

    Весь город гуляет, салюты пускает, ха-ха. Мы все переживали: хотелось, чтобы его вызвали.

    Это успех! Дальше всe зависит только от него», – сказал Андреев.

    • Сборная России в ноябре проведет 2 матча.
    • 17-го команда сыграет с Таджикистаном, а 20-го – с Узбекистаном.
    • В этом сезоне Сычевой забил 13 голов и сделал 2 ассиста в 16 встречах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +739

      АКМ-74У 38 минут назад

      Непонятный какой-то смешок!?

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