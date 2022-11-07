Тренерский штаб сборной Бразилии во главе с Тите определился с финальной заявкой команды на чемпионат мира–2022 по футболу в Катаре.

В итоговый состав попали 26 футболистов.

Вратари: Алисон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Уэвертон («Палмейрас»);

Защитники: Алекс Сандро, Бремер, Данило (все – «Ювентус»), Алекс Теллес («Севилья»), Дани Алвес («Пумас»), Эдер Милитао («Реал»), Маркиньос («ПСЖ»), Тиаго Силва («Челси»);

Полузащитники: Каземиро, Фред (оба – «Манчестер Юнайтед»), Эвертон Рибейро («Фламенго»), Фабиньо («Ливерпуль»), Лукас Пакета («Вест Хэм»), Бруно Гимараэс («Ньюкасл»);

Нападающие: Антони («Манчестер Юнайтед»), Габриэл Мартинелли, Габриэл Жезус (оба – «Арсенал»), Неймар («ПСЖ»), Педро («Фламенго»), Рафинья Диас («Барселона»), Ришарлисон («Тоттенхэм»), Родриго, Винисиус Жуниор (оба – «Реал»).

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Бразилия сыграет в одной группе с Сербией, Швейцарией и Камеруном.

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