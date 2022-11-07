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    Сборная Бразилии объявила состав на чемпионат мира–2022

    Тренерский штаб сборной Бразилии во главе с Тите определился с финальной заявкой команды на чемпионат мира–2022 по футболу в Катаре.

    В итоговый состав попали 26 футболистов.

    Вратари: Алисон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Уэвертон («Палмейрас»);

    Защитники: Алекс Сандро, Бремер, Данило (все – «Ювентус»), Алекс Теллес («Севилья»), Дани Алвес («Пумас»), Эдер Милитао («Реал»), Маркиньос («ПСЖ»), Тиаго Силва («Челси»);

    Полузащитники: Каземиро, Фред (оба – «Манчестер Юнайтед»), Эвертон Рибейро («Фламенго»), Фабиньо («Ливерпуль»), Лукас Пакета («Вест Хэм»), Бруно Гимараэс («Ньюкасл»);

    Нападающие: Антони («Манчестер Юнайтед»), Габриэл Мартинелли, Габриэл Жезус (оба – «Арсенал»), Неймар («ПСЖ»), Педро («Фламенго»), Рафинья Диас («Барселона»), Ришарлисон («Тоттенхэм»), Родриго, Винисиус Жуниор (оба – «Реал»).

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Бразилия сыграет в одной группе с Сербией, Швейцарией и Камеруном.

    Convocação Copa do Mundo FIFA Qatar 2022

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    Источник: сайт Бразильской конфедерации футбола

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    07.11.2022 20:23
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +107

      Валерий Бадмаев 11 ноября 2022, 10:46

      Почему имена некоторых футболистов написаны зеленным шрифтом? Объясните.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4100

      Ziklop > Валерий Бадмаев 11 ноября 2022, 20:17

      наводишь на зелёный, нажимаешь и смотришь фото. как-то так.
      как ссылка работает.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +107

      Валерий Бадмаев > Ziklop 14 ноября 2022, 18:26

      Спасибо!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +124

      Клаус 7 ноября 2022, 23:39

      Фирмино не хватает

      1
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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 7 ноября 2022, 20:53

      Не хватает третьего Габриэла из "Арсенала"! Коутиньо и Бобби Фирмино в пролёте!
      39-летний! Фланговый! Защитник! Дани Алвес на кой?!!! Если Тите останется тренером, то Тиагу Силва и Дани Алвес ещё и на следующий ЧМ в Северную Америку поедут )))

      1
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      Рейтинг: +33

      Ben73 > ARSteven89 7 ноября 2022, 23:08

      Дани алвес для атмосферы в команде, тиаго силва на данный момент в порядке. Хорошо , что не все тренеры одержимы молодежью

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      Рейтинг: +16559

      Fusballer 7 ноября 2022, 20:30

      А где Клаудиньо, Малком, Вендел, Родригао, Дуглас Сантос, Мантуан, Иван?

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      Рейтинг: +881

      sined1951 > Fusballer 7 ноября 2022, 20:44

      Зенитовцы составят костяк олимпийской сборной Бразилии.

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      Рейтинг: +7055

      Красногорск_Фан > Fusballer 7 ноября 2022, 20:45

      Готовятся к мачтам с Торпедо и Факелом. Вообще хорошо что не летают на игры в южную Америку. Это тяжелый перелет. И так - не отвлекаются от домашних побед Зенита.

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      Рейтинг: +8270

      Беспонтий > Fusballer 7 ноября 2022, 20:47

      ждут отмашки от Айртона

      2
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      Рейтинг: +16559

      Fusballer > sined1951 7 ноября 2022, 20:50

      Староваты.Только Мантуан подходит по основному возрасту. Хотя трёх игроков любого возраста можно заявить, конечно.

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