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Сборная Бразилии объявила состав на чемпионат мира–2022

7 ноября 2022, 20:23
12

Тренерский штаб сборной Бразилии во главе с Тите определился с финальной заявкой команды на чемпионат мира–2022 по футболу в Катаре.

В итоговый состав попали 26 футболистов.

Вратари: Алисон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Уэвертон («Палмейрас»);

Защитники: Алекс Сандро, Бремер, Данило (все – «Ювентус»), Алекс Теллес («Севилья»), Дани Алвес («Пумас»), Эдер Милитао («Реал»), Маркиньос («ПСЖ»), Тиаго Силва («Челси»);

Полузащитники: Каземиро, Фред (оба – «Манчестер Юнайтед»), Эвертон Рибейро («Фламенго»), Фабиньо («Ливерпуль»), Лукас Пакета («Вест Хэм»), Бруно Гимараэс («Ньюкасл»);

Нападающие: Антони («Манчестер Юнайтед»), Габриэл Мартинелли, Габриэл Жезус (оба – «Арсенал»), Неймар («ПСЖ»), Педро («Фламенго»), Рафинья Диас («Барселона»), Ришарлисон («Тоттенхэм»), Родриго, Винисиус Жуниор (оба – «Реал»).

  • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
  • Бразилия сыграет в одной группе с Сербией, Швейцарией и Камеруном.

Convocação Copa do Mundo FIFA Qatar 2022

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Источник: сайт Бразильской конфедерации футбола
Чемпионат мира Бразилия
Комментарии (12)
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Fusballer
1667842230
А где Клаудиньо, Малком, Вендел, Родригао, Дуглас Сантос, Мантуан, Иван?
Ответить
ARSteven89
1667843610
Не хватает третьего Габриэла из "Арсенала"! Коутиньо и Бобби Фирмино в пролёте! 39-летний! Фланговый! Защитник! Дани Алвес на кой?!!! Если Тите останется тренером, то Тиагу Силва и Дани Алвес ещё и на следующий ЧМ в Северную Америку поедут )))
Ответить
Клаус
1667853549
Фирмино не хватает
Ответить
Валерий Бадмаев
1668152788
Почему имена некоторых футболистов написаны зеленным шрифтом? Объясните.
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