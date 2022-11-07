Дзюба ушел из «Адана Демирспор», «Зенит» отстранил Чистякова, Головин вновь забил за «Монако» и другие новости

Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор»

Хабиб предлагал «ПСЖ» подписать игрока РПЛ

Фанаты «Буде-Глимт» устроили овацию российскому вратарю Хайкину

Вратарь 3-го дивизиона Италии забил гол со своей половины поля. Его фамилия – Левандовски

Головин забил за «Монако» во втором матче подряд

«Арсенал» победил «Челси» и выдал свой лучший старт в истории АПЛ

Пиняев забил и сделал ассист за «Крылья» в матче против «Торпедо»

«Зенит» отстранил Чистякова от основы. В клубе считают, что он специально плохо сыграл с «Ахматом»