РПЛ. Гол и ассист Пиняева принесли «Крыльям» победу над «Торпедо»

При всём том, что матчи Локомотива и Торпедо шло друг за другом, можно сравнить ИГРУ этих двух "подвальщиков".
Игра Торпедо мне больше понравилась, чем паровозы.
Если первые старались и имели наиголевейшие моменты, скорость в матче при атакующих действиях была не только у Крыльев, но и у Торпедо, то Локомотив - полный аут: ни желания, ни скорости, ни мысли на поле.
НИ-ЧЕ-ГО. (((
Такому сброду, что в Локо только в ФНЛ играть.
Если бы не Кузмичёв и иногда Худяков, то разгром паровозов вполне просматривался.
«Крылья Советов» на выезде победили «Торпедо» (2:0) в матче 16-го тура РПЛ.
Сергей Пиняев забил гол и сделал результативную передачу.
Самарцы набрали 20 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице, «Торпедо» идет последним (6 очков).
Россия. РПЛ. 16-й тур
Торпедо (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Костанца, 34; 0:2 – Пиняев, 47.
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