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    РПЛ. Гол и ассист Пиняева принесли «Крыльям» победу над «Торпедо»

    «Крылья Советов» на выезде победили «Торпедо» (2:0) в матче 16-го тура РПЛ.

    Сергей Пиняев забил гол и сделал результативную передачу.

    Самарцы набрали 20 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице, «Торпедо» идет последним (6 очков).

    Россия. РПЛ. 16-й тур

    Торпедо (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Костанца, 34; 0:2 – Пиняев, 47.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +20178

      derrik2000 32 минуты назад

      При всём том, что матчи Локомотива и Торпедо шло друг за другом, можно сравнить ИГРУ этих двух "подвальщиков".
      Игра Торпедо мне больше понравилась, чем паровозы.
      Если первые старались и имели наиголевейшие моменты, скорость в матче при атакующих действиях была не только у Крыльев, но и у Торпедо, то Локомотив - полный аут: ни желания, ни скорости, ни мысли на поле.
      НИ-ЧЕ-ГО. (((
      Такому сброду, что в Локо только в ФНЛ играть.
      Если бы не Кузмичёв и иногда Худяков, то разгром паровозов вполне просматривался.

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      Рейтинг: +26582

      JTherry 38 минут назад

      у Торпедо слишком слабый состав, даже выделить по игре некого, в зимнюю паузу надо усиливать команду, если не хотят вылететь в ФНЛ, а пока... с победой, КС..!!!

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      Рейтинг: +8696

      GoLenaStop 1 час назад

      КС - достойная победа за счет быстрых и точных пасов.
      Торпедо, пора собраться, пока не поздно...

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      Рейтинг: +1196

      Красногвардейчик 1 час назад

      Осинькин, очень хороший тренер, и зря руководство ЦСКА не взяло его вместо Федотова

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      Рейтинг: +258

      Ill Ich 1 час назад

      "Крылья Советов" играли хорошо и победили совершенно заслуженно - к ним нет вопросов. А вот к "Торпедо" вопросы есть: как и чем они собираются цепляться за РПЛ? Это совершенно не проглядывается.

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      Рейтинг: +66359

      portero 1 час назад

      Крылья с победой!!!
      Хороший результат....

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