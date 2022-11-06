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    «Арсенал» выдал свой лучший старт в истории АПЛ

    «Арсенал» победил «Челси» (1:0) в гостевом матче 15-го тура чемпионата Англии.

    Лондонцы установили клубный рекорд, набрав 34 очка после 13 первых матчей сезона.

    Семь из восьми клубов, набиравших 34+ очка по итогам первых 13 туров в АПЛ, становились чемпионами по итогам сезона.

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    Источник: Opta

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2189

      serglider 14 минут назад

      Первым будет МС Гвардиолы, Арсенал не сможет грамотно разложить силы и на кубки и на чемпионат... Ливер и МЮ должны выйти из кризиса и ударно провести концовку, Челси сдуется... Тотем то же не стабилен... Возможно, не последнюю роль, сыграют травмы игроков, но в МС состав ровнее и стабильние, чем у всех остальных!

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