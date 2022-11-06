«Арсенал» выдал свой лучший старт в истории АПЛ

«Арсенал» победил «Челси» (1:0) в гостевом матче 15-го тура чемпионата Англии.

Лондонцы установили клубный рекорд, набрав 34 очка после 13 первых матчей сезона.

Семь из восьми клубов, набиравших 34+ очка по итогам первых 13 туров в АПЛ, становились чемпионами по итогам сезона.

«Арсенал» лидирует в АПЛ.

Отрыв от «Манчестер Сити» – 2 очка.

Получи 2000 рублей бесплатно и ставь на матчи выходных