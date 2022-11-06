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    «Фантазеры, что ли?» Канчельскис – о подозрениях «Зенита» в намеренной плохой игре Чистякова

    Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» отреагировал на информацию о том, что руководство «Зенита» подозревает защитника Дмитрия Чистякова в намеренной плохой игре в матче с «Ахматом».

    • Чистяков допустил ошибку в игре с «Ахматом».
    • Сообщалось, что он может перейти в грозненский клуб зимой.
    • Игрока раскритиковали Сергей Семак и Александр Медведев.

    «Им самим не смешно? Как можно такое сделать, когда играешь за «Зенит»? Они фантазеры, что ли? Да, он сыграл плохо. Ошибки бывают. Но считать, что он это сделал специально, – это уже какой-то детский сад. Он виноват – ну так оштрафуйте или санкции какие-то применяйте.

    Если вы подозреваете, то найдите доказательство, а потом уже говорите. Давайте тогда всех обвинять и подозревать, кто ошибается», – сказал Канчельскис.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +501

      xapaycm 47 минут назад

      Футбол командная игра, нельзя валить всё на одного игрока.
      Защитник не выполнил свои обязанности, не защитил, всё правильно.
      А те, кто не подстраховал, а нападающие, которые не забили, не виноваты?
      Про тренера вообще молчу.
      Сейчас загубят карьеру парню. С Филимоновым нечто подобное было, хотя он к тому времени уже многого достиг.

      2
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      Рейтинг: +3003

      Ziklop 1 час назад

      начать с Семака!

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