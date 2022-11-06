«Фантазеры, что ли?» Канчельскис – о подозрениях «Зенита» в намеренной плохой игре Чистякова

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» отреагировал на информацию о том, что руководство «Зенита» подозревает защитника Дмитрия Чистякова в намеренной плохой игре в матче с «Ахматом».

Чистяков допустил ошибку в игре с «Ахматом».

Сообщалось, что он может перейти в грозненский клуб зимой.

Игрока раскритиковали Сергей Семак и Александр Медведев.

«Им самим не смешно? Как можно такое сделать, когда играешь за «Зенит»? Они фантазеры, что ли? Да, он сыграл плохо. Ошибки бывают. Но считать, что он это сделал специально, – это уже какой-то детский сад. Он виноват – ну так оштрафуйте или санкции какие-то применяйте.

Если вы подозреваете, то найдите доказательство, а потом уже говорите. Давайте тогда всех обвинять и подозревать, кто ошибается», – сказал Канчельскис.

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