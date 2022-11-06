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    Аутсайдер РПЛ «Торпедо» начал переговоры по трансферу Дзюбы

    «Торпедо» намерен подписать свободного агента Артема Дзюбу. Переговоры идут.

    «До переезда в Турцию в августе этого года у 34-летнего футболиста были предложения от «Торпедо» и «Оренбурга». Московский клуб до сих пор заинтересован в подписании форварда и уже начал переговоры с его представителями», – написал источник.

    • Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспором».
    • Всего в сезоне Суперлиги Дзюба провел 4 матча, забил гол.
    • 34-летний игрок стоит 4 миллиона евро.

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    Источник: телеграм-канал Sport24

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