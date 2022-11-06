Аутсайдер РПЛ «Торпедо» начал переговоры по трансферу Дзюбы

«Торпедо» намерен подписать свободного агента Артема Дзюбу. Переговоры идут.

«До переезда в Турцию в августе этого года у 34-летнего футболиста были предложения от «Торпедо» и «Оренбурга». Московский клуб до сих пор заинтересован в подписании форварда и уже начал переговоры с его представителями», – написал источник.

Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспором».

Всего в сезоне Суперлиги Дзюба провел 4 матча, забил гол.

34-летний игрок стоит 4 миллиона евро.

Получи 2000 рублей бесплатно и ставь на матчи выходных