Агент Синьков: «В «Сочи» никто не заметил отсутствия Гаранина»

Футбольный агент Антон Синьков, представляющий интересы трех игроков «Сочи», прокомментировал уход из клуба де-факто главного тренера Вадима Гаранина.

«Гаранина три дня не видели. Не встретил его сегодня и на стадионе. Игрой команды руководил Точилин, помогал ему Бородин. И вообще, отсутствие Гаранина не заметил никто — ни футболисты, ни болельщики на трибунах», — сказал Синьков.

Гаранин был в «Сочи» с лета.

Его заменил Александр Точилин.

«Сочи» планирует назначить Марко Николича.

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