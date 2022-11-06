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    Агент Синьков: «В «Сочи» никто не заметил отсутствия Гаранина»

    Футбольный агент Антон Синьков, представляющий интересы трех игроков «Сочи», прокомментировал уход из клуба де-факто главного тренера Вадима Гаранина.

    «Гаранина три дня не видели. Не встретил его сегодня и на стадионе. Игрой команды руководил Точилин, помогал ему Бородин. И вообще, отсутствие Гаранина не заметил никто — ни футболисты, ни болельщики на трибунах», — сказал Синьков.

    • Гаранин был в «Сочи» с лета.
    • Его заменил Александр Точилин.
    • «Сочи» планирует назначить Марко Николича.

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    Источник: «РБ Спорт»

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