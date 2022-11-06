Агент Синьков: «В «Сочи» никто не заметил отсутствия Гаранина»

Футбольный агент Антон Синьков, представляющий интересы трех игроков «Сочи», прокомментировал уход из клуба де-факто главного тренера Вадима Гаранина.
«Гаранина три дня не видели. Не встретил его сегодня и на стадионе. Игрой команды руководил Точилин, помогал ему Бородин. И вообще, отсутствие Гаранина не заметил никто — ни футболисты, ни болельщики на трибунах», — сказал Синьков.
- Гаранин был в «Сочи» с лета.
- Его заменил Александр Точилин.
- «Сочи» планирует назначить Марко Николича.
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Источник: «РБ Спорт»