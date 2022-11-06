Глушаков отреагировал на продление контракта Карпина со сборной России

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков доволен, что команда продлила контракт с главным тренером Валерием Карпиным.
«Продлили контракт с Карпиным до 2024 года? Подписал контракт – хорошо. Плохо, что сборная России нигде не участвует. Будем играть с середняками. Непонятно пока, какая ситуация будет со сборной и с международными матчами», – сказал Глушаков.
- Карпин возглавляет сборную с июля 2021 года.
- Под его руководством россияне провели 8 матчей – 6 побед, 1 ничья, 1 поражение.
- Команда отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
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Источник: «Чемпионат»