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    Каррера поделился ожиданиями от матча «Сочи» – «Спартак»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о предстоящей игре 16-го тура РПЛ против «Сочи».

    «Сочи» – отличная команда, «Спартаку» будет нелегко в этом матче. Но у подопечных Абаскаля больше качества.

    Плюс отсутствие главного тренера «Сочи» Вадима Гаранина может помочь красно-белым», – считает Каррера.

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    Источник: «РБ Спорт»

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