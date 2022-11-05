Каррера поделился ожиданиями от матча «Сочи» – «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о предстоящей игре 16-го тура РПЛ против «Сочи».

«Сочи» – отличная команда, «Спартаку» будет нелегко в этом матче. Но у подопечных Абаскаля больше качества.

Плюс отсутствие главного тренера «Сочи» Вадима Гаранина может помочь красно-белым», – считает Каррера.

«Сочи» примет «Спартак» сегодня в 14:00 мск.

Команды занимают 9-е и 2-е места соответственно в таблице РПЛ.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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