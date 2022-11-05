«Поцелую, и всe пройдeт». Глушаков – о травме жены, полученной в финале Кубка России

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал, как будет лечить свою супругу Ксению Коваленко.

Футболисте разбили губу и едва не выбили зуб в финале женского Кубка России.

ЦСКА с Коваленко в составе победил «Зенит» – 2:1.

«Следил ли за матчем в Питере? Конечно. Первый тайм дома смотрел, второй – на телефоне. Жена – молодец. Выиграли кубок. Настоящий боец.

Сейчас ей зашили губу в больнице. Скорее бы домой приехала – буду целовать и залечивать еe губу. Поцелую, и всe пройдeт.

Нет желания заставить еe завязать с футболом из-за таких травм? Давно тогда надо было (смеeтся).

Ничего не буду говорить: когда сама захочет, тогда и захочет. Думаю, скоро созреет. Нет, так заставим – пойдeт за вторым», – сказал Глушаков.

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