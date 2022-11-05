Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Поцелую, и всe пройдeт». Глушаков – о травме жены, полученной в финале Кубка России

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал, как будет лечить свою супругу Ксению Коваленко.

    • Футболисте разбили губу и едва не выбили зуб в финале женского Кубка России.
    • ЦСКА с Коваленко в составе победил «Зенит» – 2:1.

    «Следил ли за матчем в Питере? Конечно. Первый тайм дома смотрел, второй – на телефоне. Жена – молодец. Выиграли кубок. Настоящий боец.

    Сейчас ей зашили губу в больнице. Скорее бы домой приехала – буду целовать и залечивать еe губу. Поцелую, и всe пройдeт.

    Нет желания заставить еe завязать с футболом из-за таких травм? Давно тогда надо было (смеeтся).

    Ничего не буду говорить: когда сама захочет, тогда и захочет. Думаю, скоро созреет. Нет, так заставим – пойдeт за вторым», – сказал Глушаков.

    Получи фрибет 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    «Считал меня великим, а потом не пригласил на ужин». Глушаков рассказал, не обижается ли на Карреру 1
    Глушаков прокомментировал победу над «Оренбургом». Игрока не было в заявке 1
    Глушаков оценил приглашение священника в «Химки». После этого команда победила «Оренбург»
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:40
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11