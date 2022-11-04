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    Жене Глушакова в финале Кубка России разбили губу и едва не выбили зуб

    Футболистка ЖФК ЦСКА Ксения Коваленко получила травму лица в победном финале Кубка России против «Зенита» (2:1).

    «Нормально себя чувствую. Сейчас поеду зашивать губу.

    Переживали, что выбила зуб? Он у меня шатается, но это все ерунда в сравнении с победой, заживет», – сказала жена полузащитника «Химок» Дениса Глушакова.

    • «Зенит» обыгран на «Газпром Арене».
    • ЖФК ЦСКА по ходу сезона тренировал Александр Григорян.
    • ЖФК «Зенит» не смог сделать золотой дубль. Ранее команда выиграла Суперлигу.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: -47

      diamondfan 46 минут назад

      Шалава!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8102

      vladik12 > diamondfan 37 минут назад

      Спуяли, епт?

      0
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      Рейтинг: +2382

      АЛЕКС 58 > vladik12 34 минуты назад

      Так голубые к девчонкам относятся. Ущербный,жаль его

      2
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      Рейтинг: +371

      Таврида > vladik12 30 минут назад

      Да это он просто подписался - diamondfan Finlandович Шалава!

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