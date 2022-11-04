Жене Глушакова в финале Кубка России разбили губу и едва не выбили зуб

Футболистка ЖФК ЦСКА Ксения Коваленко получила травму лица в победном финале Кубка России против «Зенита» (2:1).
«Нормально себя чувствую. Сейчас поеду зашивать губу.
Переживали, что выбила зуб? Он у меня шатается, но это все ерунда в сравнении с победой, заживет», – сказала жена полузащитника «Химок» Дениса Глушакова.
- «Зенит» обыгран на «Газпром Арене».
- ЖФК ЦСКА по ходу сезона тренировал Александр Григорян.
- ЖФК «Зенит» не смог сделать золотой дубль. Ранее команда выиграла Суперлигу.
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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»