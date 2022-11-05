«Считал меня великим, а потом не пригласил на ужин». Глушаков рассказал, не обижается ли на Карреру

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал заявление экс-тренера команды Массимо Карреры.

«Каррера сказал, что не сожалеет, что не пригласил меня на общий ужин в «Спартаке»? А мне какая разница? Это старая история. Мне вообще всe равно. Он постоянно теряется в мыслях: сначала я великий игрок «Спартака», затем на ужин не пригласил. Что вспоминать старое и ворошить? Зачем?

Я обижаться должен? Я разве похож на такого человека? Пройдя такой путь», – сказал Глушаков.

Глушаков и Каррера брали со «Спартаком» РПЛ в 2017 году.

Каррера отработал в «Спартаке» 2 года.

Глушаков был капитаном «Спартака», а сейчас капитан «Химок».

Получи фрибет 2000 рублей за регистрацию