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    «Считал меня великим, а потом не пригласил на ужин». Глушаков рассказал, не обижается ли на Карреру

    Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал заявление экс-тренера команды Массимо Карреры.

    «Каррера сказал, что не сожалеет, что не пригласил меня на общий ужин в «Спартаке»? А мне какая разница? Это старая история. Мне вообще всe равно. Он постоянно теряется в мыслях: сначала я великий игрок «Спартака», затем на ужин не пригласил. Что вспоминать старое и ворошить? Зачем?

    Я обижаться должен? Я разве похож на такого человека? Пройдя такой путь», – сказал Глушаков.

    • Глушаков и Каррера брали со «Спартаком» РПЛ в 2017 году.
    • Каррера отработал в «Спартаке» 2 года.
    • Глушаков был капитаном «Спартака», а сейчас капитан «Химок».

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    Источник: «Чемпионат»

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