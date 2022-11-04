Глушаков оценил приглашение священника в «Химки». После этого команда победила «Оренбург»

Капитан «Химок» Денис Глушаков не против, что клуб приглашал священника.

«Как я отношусь к истории с приходом священнослужителя? Положительно. Я верю в бога, так что для меня это нормальное явление.

Когда я был в «Локомотиве», на базу приезжал священник», – сказал Глушаков.

Спустя несколько дней после визита священника «Химки» победили в 16-м туре РПЛ «Оренбург» (2:0).

Химчане не побеждали 15 матчей подряд.

Команда идет в зоне вылета.

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