Глушаков оценил приглашение священника в «Химки». После этого команда победила «Оренбург»

Капитан «Химок» Денис Глушаков не против, что клуб приглашал священника.
«Как я отношусь к истории с приходом священнослужителя? Положительно. Я верю в бога, так что для меня это нормальное явление.
Когда я был в «Локомотиве», на базу приезжал священник», – сказал Глушаков.
- Спустя несколько дней после визита священника «Химки» победили в 16-м туре РПЛ «Оренбург» (2:0).
- Химчане не побеждали 15 матчей подряд.
- Команда идет в зоне вылета.
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Источник: телеграм-канал «Химок»