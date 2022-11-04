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    Соболев рассказал, о чем были разговоры в сборной России на сентябрьском сборе

    Нападающий сборной России Александр Соболев вспомнил атмосферу в команде во время сентябрьского сбора. Тогда состоялся товарищеский матч против Киргизии (2:1).

    «В Бишкеке все не думали о футболе на 100%. Разговоры тогда были только об одном – ситуации, которая тогда началась. У каждого в голове это сидело, влияло на игру с Киргизией. Потом со временем это как-то уходит. Но фон всe равно остаeтся – есть и страх, и тревога.

    У меня вообще мечта была услышать гимн России именно стоя на поле. Я же в Бишкеке это впервые ощутил. Хотя, конечно, если бы это был чемпионат мира, были бы другие эмоции. Но всe равно: играть за сборную – престиж», – сказал Соболев.

    • Теперь сборная соберется на следующей неделе.
    • На 17 ноября запланирован товарищеский матч Таджикистан – Россия.
    • Сборная России отстранена от международных турниров.

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    Источник: «Чемпионат»

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