Соболев рассказал, о чем были разговоры в сборной России на сентябрьском сборе

Нападающий сборной России Александр Соболев вспомнил атмосферу в команде во время сентябрьского сбора. Тогда состоялся товарищеский матч против Киргизии (2:1).

«В Бишкеке все не думали о футболе на 100%. Разговоры тогда были только об одном – ситуации, которая тогда началась. У каждого в голове это сидело, влияло на игру с Киргизией. Потом со временем это как-то уходит. Но фон всe равно остаeтся – есть и страх, и тревога.

У меня вообще мечта была услышать гимн России именно стоя на поле. Я же в Бишкеке это впервые ощутил. Хотя, конечно, если бы это был чемпионат мира, были бы другие эмоции. Но всe равно: играть за сборную – престиж», – сказал Соболев.

Теперь сборная соберется на следующей неделе.

На 17 ноября запланирован товарищеский матч Таджикистан – Россия.

Сборная России отстранена от международных турниров.

Получи фрибет 2000 рублей за регистрацию