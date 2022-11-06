Где смотреть «Урал» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 6 ноября

«Урал» и «Локомотив» сыграют в матче 16-го тура РПЛ.
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- Игра состоится в воскресенье, 6 ноября.
- Встреча пройдет в Екатеринбурге на стадионе «Центральный».
- Начало – в 14:00 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Урал – Локомотив
- 📺 Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Ставки на матч Урал – Локомотив
- Победа «Урала» – 2.23
- Ничья – 3.80
- Победа «Локомотива» – 3.10
Источник: «Бомбардир»