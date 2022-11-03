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  • В «Сочи» объяснили, почему Гаранин не готовит команду к «Спартаку»

В «Сочи» объяснили, почему Гаранин не готовит команду к «Спартаку»

3 ноября 2022, 18:18
2

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко объяснил, почему старший тренер клуба Вадим Гаранин не готовит команду к матчу со «Спартаком».

«Откуда вы берете информацию? Позвоните туда, откуда взяли информацию. Вчера была одна волна, сегодня – другая.

Человеку нельзя заболеть что ли? У него есть определенное недомогание. Когда будет информация из официальных источников, тогда можно уточнять», – сказал Рубашко.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Сочи Спартак Гаранин Вадим
Комментарии (2)
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Красногвардейчик
1667489473
Вспоминается фильм ,,Старик Хоттабыч,, Когда по стадиону объявили, что все игроки ,,Шайбы,, внезапно заболели коклюшем))
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sobaka120982
1667495804
Список большой, но Марко был бы кстати
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