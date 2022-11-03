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    В «Сочи» объяснили, почему Гаранин не готовит команду к «Спартаку»

    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко объяснил, почему старший тренер клуба Вадим Гаранин не готовит команду к матчу со «Спартаком».

    «Откуда вы берете информацию? Позвоните туда, откуда взяли информацию. Вчера была одна волна, сегодня – другая.

    Человеку нельзя заболеть что ли? У него есть определенное недомогание. Когда будет информация из официальных источников, тогда можно уточнять», – сказал Рубашко.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 18:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1138

      Красногвардейчик 1 час назад

      Вспоминается фильм ,,Старик Хоттабыч,, Когда по стадиону объявили, что все игроки ,,Шайбы,, внезапно заболели коклюшем))

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