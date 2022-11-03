В «Сочи» объяснили, почему Гаранин не готовит команду к «Спартаку»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко объяснил, почему старший тренер клуба Вадим Гаранин не готовит команду к матчу со «Спартаком».

«Откуда вы берете информацию? Позвоните туда, откуда взяли информацию. Вчера была одна волна, сегодня – другая.

Человеку нельзя заболеть что ли? У него есть определенное недомогание. Когда будет информация из официальных источников, тогда можно уточнять», – сказал Рубашко.

«Сочи» идет на 9-м месте в РПЛ после 15 туров.

Сообщалось, что клуб может пригласить Марко Николича, Сергея Юрана, Игоря Осинькина, Игоря Черевченко или Александра Кержакова.

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