Малафеев: «Не думаю, что «Локомотив» вылетит, но были примеры «Динамо» и «Рубина»

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев поделился мнением о кризисе «Локомотива».
«Я думаю, меня, как и многих, удивляет позиция «Локомотива». Как бы у них тяжело ни складывалась ситуация с качеством игры, но я привык их видеть всe-таки не в подвале турнирной таблицы, а в топ-5.
Им стоит собраться и наладить свою игру, я не думаю, что они вылетят, но у нас уже были примеры с московским «Динамо» или с «Рубином», – сказал Малафеев.
- «Локо» набрал 12 очков в 15 турах РПЛ.
- Команда идет на 14-м месте в таблице лиги (зона стыков).
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Источник: «Чемпионат»