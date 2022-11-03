Малафеев: «Не думаю, что «Локомотив» вылетит, но были примеры «Динамо» и «Рубина»

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев поделился мнением о кризисе «Локомотива».

«Я думаю, меня, как и многих, удивляет позиция «Локомотива». Как бы у них тяжело ни складывалась ситуация с качеством игры, но я привык их видеть всe-таки не в подвале турнирной таблицы, а в топ-5.

Им стоит собраться и наладить свою игру, я не думаю, что они вылетят, но у нас уже были примеры с московским «Динамо» или с «Рубином», – сказал Малафеев.

«Локо» набрал 12 очков в 15 турах РПЛ.

Команда идет на 14-м месте в таблице лиги (зона стыков).

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