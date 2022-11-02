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    Сычевой рассказал, какой алкогольный напиток пьет после матчей

    Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой в эфире «Матч ТВ» не стал скрывать, что после матчей пьет пиво.

    – Ты где‑то учился?

    – Я отучился на повара и бармена в колледже в свое время. Три года вроде. Где‑то два года поваром и год – барменом.

    – Потеряли крутого бармена?

    – Ну или повара.

    – После матча‑то пивко пьешь, нет?

    – Можно, но одно.

    – 0,5, да?

    – Конечно.

    • Сычевой – 3-й бомбардир сезона РПЛ (11 голов).
    • 26-летний игрок стоит 500 тысяч евро.
    • Сычевой – уроженец Крыма.

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    Источник: Sport24

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    02.11.2022 22:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +23437

      DOCTOR PENALTY 24 минуты назад

      Что-то много его стало, скоро сдуется наверное.

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      Ответить
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      Рейтинг: +1135

      Красногвардейчик 29 минут назад

      Пиво без водки, деньги на ветер....молодой ещё))

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