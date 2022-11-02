Сычевой рассказал, какой алкогольный напиток пьет после матчей

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой в эфире «Матч ТВ» не стал скрывать, что после матчей пьет пиво.
– Ты где‑то учился?
– Я отучился на повара и бармена в колледже в свое время. Три года вроде. Где‑то два года поваром и год – барменом.
– Потеряли крутого бармена?
– Ну или повара.
– После матча‑то пивко пьешь, нет?
– Можно, но одно.
– 0,5, да?
– Конечно.
- Сычевой – 3-й бомбардир сезона РПЛ (11 голов).
- 26-летний игрок стоит 500 тысяч евро.
- Сычевой – уроженец Крыма.
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Источник: Sport24