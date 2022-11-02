Сычевой рассказал, какой алкогольный напиток пьет после матчей

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой в эфире «Матч ТВ» не стал скрывать, что после матчей пьет пиво.

– Ты где‑то учился?

– Я отучился на повара и бармена в колледже в свое время. Три года вроде. Где‑то два года поваром и год – барменом.

– Потеряли крутого бармена?

– Ну или повара.

– После матча‑то пивко пьешь, нет?

– Можно, но одно.

– 0,5, да?

– Конечно.

Сычевой – 3-й бомбардир сезона РПЛ (11 голов).

26-летний игрок стоит 500 тысяч евро.

Сычевой – уроженец Крыма.

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