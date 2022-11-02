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    Малафеев назвал самого стабильного вратаря РПЛ

    Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев выделил самого стабильного голкипера сезона РПЛ.

    «Да, Игорь Акинфеев – самый стабильный вратарь чемпионата России. Остальные проводят ряд ярких матчей.

    Меня радует, что проявляют себя ребята, которые знакомы мне еще по работе в «Зените». Например, Никита Гойло, выступающий за «Пари НН», – сказал Малафеев.

    • 36-летний Акинфеев провел в сезоне РПЛ 15 матчей, пропустил 15 голов.
    • Акинфеев всю карьеру проводит в ЦСКА.
    • Москвичи идут в РПЛ 3-ми.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    02.11.2022 22:02
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