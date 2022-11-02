Малафеев назвал самого стабильного вратаря РПЛ

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев выделил самого стабильного голкипера сезона РПЛ.
«Да, Игорь Акинфеев – самый стабильный вратарь чемпионата России. Остальные проводят ряд ярких матчей.
Меня радует, что проявляют себя ребята, которые знакомы мне еще по работе в «Зените». Например, Никита Гойло, выступающий за «Пари НН», – сказал Малафеев.
- 36-летний Акинфеев провел в сезоне РПЛ 15 матчей, пропустил 15 голов.
- Акинфеев всю карьеру проводит в ЦСКА.
- Москвичи идут в РПЛ 3-ми.
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Источник: «РБ Спорт»