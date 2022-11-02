Терюшков: «Химки» прислушаются к совету Заремы о назначении Божовича главным тренером»

Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал слова Заремы Салиховой, которая назвала Миодрага Божовича идеальным кандидатом на пост главного тренера подмосковного клуба.

«Зарема посоветовала пригласить в «Химки» Божовича вместо Гогниева? Я с уважением отношусь ко всем высказываниям, в том числе и словам Салиховой.

Как болельщик «Химок», могу констатировать, что клуб, несмотря на ранее озвученное доверие к Спартаку Гогниеву, на этом доверии далеко не уедет. Нужно давать результат. Если и дальше результата не будет, то надо будет задумываться над сменой наставника.

«Химки» рассмотрят широкий спектр специалистов и прислушаются к совету Заремы насчет кандидатуры Божовича. По крайней мере, на месте нынешнего руководства я бы так и сделал», — сказал Терюшков.