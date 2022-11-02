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    Терюшков: «Химки» прислушаются к совету Заремы о назначении Божовича главным тренером»

    Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал слова Заремы Салиховой, которая назвала Миодрага Божовича идеальным кандидатом на пост главного тренера подмосковного клуба.

    «Зарема посоветовала пригласить в «Химки» Божовича вместо Гогниева? Я с уважением отношусь ко всем высказываниям, в том числе и словам Салиховой.

    Как болельщик «Химок», могу констатировать, что клуб, несмотря на ранее озвученное доверие к Спартаку Гогниеву, на этом доверии далеко не уедет. Нужно давать результат. Если и дальше результата не будет, то надо будет задумываться над сменой наставника.

    «Химки» рассмотрят широкий спектр специалистов и прислушаются к совету Заремы насчет кандидатуры Божовича. По крайней мере, на месте нынешнего руководства я бы так и сделал», — сказал Терюшков.

    • Последней командой Божовича в России был тульский «Арсенал».
    • Он вылетел вместе с клубом из РПЛ, после чего уехал из страны.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      serjpokеr 4 минуты назад

      Если делаетe cтавки bet-gp.ru

      0
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      Рейтинг: +19727

      Persona_non_Grata 39 минут назад

      Зарема плохого не посоветует, "её не проведешь - она сердцем видит" )))

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      Рейтинг: +23433

      DOCTOR PENALTY 45 минут назад

      Неплохой спасительный вариант.

      0
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