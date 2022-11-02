Божович: «Зенит» еще очень много лет будет становиться чемпионом России»

Бывший главный тренер «Амкар», «Динамо», «Локомотива» Миодраг Божович предрек продолжение гегемонии «Зенита» в РПЛ.

«Конечно, не удивляет, что «Зенит», скорее всего, вновь станет чемпионом России. Кого это вообще может удивить? Никого! У них лучшая команда, лучшие иностранцы, больше всех денег. Ни у кого не должно быть сомнений, что они станут чемпионами. Это надо принять как факт.

Сколько ещe лет они будут доминировать? Сколько угодно! Они тратят больше всех денег. Ещe очень много лет «Зенит» будет становиться чемпионом России.

Не согласен, что почти любой тренер справился бы с работой в «Зените» так же, как Сергей Семак, учитывая их нынешний состав. Тренер всегда может облажаться, в любой команде. А Сергей очень хорошо разбирается в футболе — знает, как находить подход к игрокам», – сказал Божович.