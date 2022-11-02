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    Божович: «Зенит» еще очень много лет будет становиться чемпионом России»

    Бывший главный тренер «Амкар», «Динамо», «Локомотива» Миодраг Божович предрек продолжение гегемонии «Зенита» в РПЛ.

    «Конечно, не удивляет, что «Зенит», скорее всего, вновь станет чемпионом России. Кого это вообще может удивить? Никого! У них лучшая команда, лучшие иностранцы, больше всех денег. Ни у кого не должно быть сомнений, что они станут чемпионами. Это надо принять как факт.

    Сколько ещe лет они будут доминировать? Сколько угодно! Они тратят больше всех денег. Ещe очень много лет «Зенит» будет становиться чемпионом России.

    Не согласен, что почти любой тренер справился бы с работой в «Зените» так же, как Сергей Семак, учитывая их нынешний состав. Тренер всегда может облажаться, в любой команде. А Сергей очень хорошо разбирается в футболе — знает, как находить подход к игрокам», – сказал Божович.

    • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
    • Команда выиграла последние 4 сезона.
    • Очередное чемпионство принесет «Зениту» 2-ю звезду на логотип.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 10:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +18

      volgserg@mail.ru 1 час назад

      Это зависит от того сколько лет в Зенит будут вваливаться такие бюджетные средства, которые позволяют раздербанить состав любого клуба РПЛ, выдергивая из него ведущих игроков.

      1
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      Рейтинг: +11823

      Алексей З > volgserg@mail.ru 1 час назад

      В основе Зенита только из за лимита выходят 3 максимум 4 россиянина.
      Так что разницу делают не соотечественники , а легионеры , купленные за большие деньги с немеренной зарплатой.

      1
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      Рейтинг: +11823

      Алексей З 1 час назад

      Превосходство Зенита напрямую связано с руководством страны и Газпрома.
      Зенит не создаёт "продукт", он его покупает.
      Сколько в стране продержится этот режим , столько Зенит и будет фаворитом.

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