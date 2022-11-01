Тренер ЦСКА – о стычке с Абаскалем: «Лучшие друзья могут поцапаться, а потом спокойно урегулировать ситуацию»

Радик Ямлиханов, помощник главного тренера ЦСКА, высказался о стычке Владимира Федотова с тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем.
– Главная тема осени для ЦСКА – стычка с Абаскалем в дерби. Как вы ее видели?
– У меня в руках два планшета, и я до последнего сижу в них и запаздываю в раздевалку. Поэтому момент не видел. История раздутая. Приводят видео какие-то…
Лучшие друзья могут поцапаться – потом спокойно сесть, безо всех шумих и нагнетаний урегулировать ситуацию.
- Федотов сказал Абаскалю ехать домой и назвал клоуном.
- Тренеры были дисквалифицированы на 1 матч.
- Дерби закончилось вничью – 2:2.
Источник: Sport24