Тренер ЦСКА – о стычке с Абаскалем: «Лучшие друзья могут поцапаться, а потом спокойно урегулировать ситуацию»

Радик Ямлиханов, помощник главного тренера ЦСКА, высказался о стычке Владимира Федотова с тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем.

– Главная тема осени для ЦСКА – стычка с Абаскалем в дерби. Как вы ее видели?

– У меня в руках два планшета, и я до последнего сижу в них и запаздываю в раздевалку. Поэтому момент не видел. История раздутая. Приводят видео какие-то…

Лучшие друзья могут поцапаться – потом спокойно сесть, безо всех шумих и нагнетаний урегулировать ситуацию.