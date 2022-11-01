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    Тренер ЦСКА – о стычке с Абаскалем: «Лучшие друзья могут поцапаться, а потом спокойно урегулировать ситуацию»

    Радик Ямлиханов, помощник главного тренера ЦСКА, высказался о стычке Владимира Федотова с тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем.

    – Главная тема осени для ЦСКА – стычка с Абаскалем в дерби. Как вы ее видели?

    – У меня в руках два планшета, и я до последнего сижу в них и запаздываю в раздевалку. Поэтому момент не видел. История раздутая. Приводят видео какие-то…

    Лучшие друзья могут поцапаться – потом спокойно сесть, безо всех шумих и нагнетаний урегулировать ситуацию.

    • Федотов сказал Абаскалю ехать домой и назвал клоуном.
    • Тренеры были дисквалифицированы на 1 матч.
    • Дерби закончилось вничью – 2:2.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +16185

      Fusballer 1 минуту назад

      Федотов обратился к Абаскалю как к другу, а к Пруцеву как к сыну)))

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      Рейтинг: +17595

      Cleaner 34 минуты назад

      Абаскаль: - Сам ты ДРУГ!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16128

      NewLife 59 минут назад

      Кто свидетель ? Я, а что случилось. Идиот))

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      Рейтинг: +5806

      rash1959 1 час назад

      Твои "лучшие друзья" в сочи остались, чурчхелу торгуют.

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      Рейтинг: +1657

      22 raza chemp 2 часа назад

      Блин устроили детский сад, один крикнул про честную игру другой про клоуна, стычка века, пипец.ща ребята из 90х сидят и думают, вот бы нам такие стычки, 90% пацанов живыми бы остались

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