Соболев: «Топ-5 лиг Европы? Да. Турецкий вариант, наверное, нет»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о возможности поиграть в другом чемпионате.
– Слышал историю о том, что вам якобы ищут клуб за границей. Что на самом деле происходит?
– Честно говоря, вообще ничего не слышал.
– Хотели бы попробовать свои силы за границей?
– Хотел бы. Но понимаю, что сейчас это сделать невероятно тяжело.
– Допустим, турецкий вариант.
– В Турцию, наверное, нет. Только из-за еврокубков если – возможно. Но в Турцию, наверное, нет.
В топ-5 чемпионатов (Европы) – да. Но на самом деле, я об этом не думаю. Это практически невозможно сейчас.
- В этом сезоне Соболев забил 9 голов и сделал 6 ассистов в 18 матчах.
- Он выступает за «Спартак» с января 2020 года.
- Рыночная стоимость форварда – 8 миллионов евро.
Источник: «РБ Спорт»