Соболев: «Топ-5 лиг Европы? Да. Турецкий вариант, наверное, нет»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о возможности поиграть в другом чемпионате.

– Слышал историю о том, что вам якобы ищут клуб за границей. Что на самом деле происходит?

– Честно говоря, вообще ничего не слышал.

– Хотели бы попробовать свои силы за границей?

– Хотел бы. Но понимаю, что сейчас это сделать невероятно тяжело.

– Допустим, турецкий вариант.

– В Турцию, наверное, нет. Только из-за еврокубков если – возможно. Но в Турцию, наверное, нет.

В топ-5 чемпионатов (Европы) – да. Но на самом деле, я об этом не думаю. Это практически невозможно сейчас.