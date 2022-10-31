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    Соболев: «Топ-5 лиг Европы? Да. Турецкий вариант, наверное, нет»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о возможности поиграть в другом чемпионате.

    – Слышал историю о том, что вам якобы ищут клуб за границей. Что на самом деле происходит?

    – Честно говоря, вообще ничего не слышал.

    – Хотели бы попробовать свои силы за границей?

    – Хотел бы. Но понимаю, что сейчас это сделать невероятно тяжело.

    – Допустим, турецкий вариант.

    – В Турцию, наверное, нет. Только из-за еврокубков если – возможно. Но в Турцию, наверное, нет.

    В топ-5 чемпионатов (Европы) – да. Но на самом деле, я об этом не думаю. Это практически невозможно сейчас.

    • В этом сезоне Соболев забил 9 голов и сделал 6 ассистов в 18 матчах.
    • Он выступает за «Спартак» с января 2020 года.
    • Рыночная стоимость форварда – 8 миллионов евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    31.10.2022 23:48
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