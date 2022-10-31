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    Фомин прокомментировал получение премии «Джентльмен года»

    Капитан «Динамо» Даниил Фомин отреагировал на то, что его признали «Джентльменом года»-2022.

    «Я знал, что «Комсомольская правда» ежегодно вручает такой приз. А когда услышал, что стал победителем, изучил список тех, кто его получал раньше.

    Что сказать, известные ребята. Приятно оказаться в такой компании. Но в любом случае все индивидуальные призы связаны и с командой.

    Если клуб успешно выступает, то и индивидуальные призы получают именно ее игроки», – сказал Фомин.

    • Полузащитник опередил в голосовании Федора Чалова (ЦСКА) и Александра Селихова («Спартак»).
    • Фомин – 7-й представитель «Динамо», выигравший эту награду.
    • Обладатель премии получает черный смокинг.
    • В прошлом году «Джентльменом года» стал Георгий Джикия.

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    Источник: «Комсомольская правда»

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    31.10.2022 22:42
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