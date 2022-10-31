Фомин прокомментировал получение премии «Джентльмен года»

Капитан «Динамо» Даниил Фомин отреагировал на то, что его признали «Джентльменом года»-2022.

«Я знал, что «Комсомольская правда» ежегодно вручает такой приз. А когда услышал, что стал победителем, изучил список тех, кто его получал раньше.

Что сказать, известные ребята. Приятно оказаться в такой компании. Но в любом случае все индивидуальные призы связаны и с командой.

Если клуб успешно выступает, то и индивидуальные призы получают именно ее игроки», – сказал Фомин.