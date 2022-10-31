Гендиректор «Зенита» – о сезоне без поражений: «Мы не задумываемся о рекордах»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что у клуба нет цели провести сезон без поражений.

«Вы знаете, за этими показателями следят журналисты, команда готовится к каждому матчу и не задумывается о рекордах. Рекордов не будет, если об этом думать. Поэтому каждый матч принципиальный, в каждой игре особый соперник, к которому тренерский штаб готовит команду», – сказал Медведев.