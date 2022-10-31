Директор «Оренбурга: «Селекцию клуба проводит «Зенит»? Может, и Семак нас тренирует?»

какие "бесславные у руководители" у оренбурга
что президент что тренер
ну словили вафлю обидную от москвичей так делайте таки лицо а не мину на лице
ну полная провинция))
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал информацию инсайдера Ивана Карпова о том, что селекцию в клубе проводят скауты «Зенита».
«Может, и Семак тренирует «Оренбург»? Не пишут такого? У нас в клубе есть главный тренер, есть футболисты.
Первый круг или весь чемпионат закончились — мы сели, обговорили, какие у нас есть проблемные места и что надо усиливать. Агенты предлагают игроков, мы смотрим их с Марцелом (Личкой). Дальше идем к президенту «Оренбурга»: «Хотим этого, а может, этого».
Мы узнаем условия и потом принимаем решение, что можем позволить и не можем. Соответственно, если можем позволить, начинаем проведение переговоров. Так все и устроено.
У нас двух ребят привезло агентство крупное, которое помогало ЦСКА, «Краснодару» и «Динамо». По этой логике «Зенит» курирует 4 клуба», – сказал Андреев.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
- «Оренбург» идет на 8-м месте.