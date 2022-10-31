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    Директор «Оренбурга: «Селекцию клуба проводит «Зенит»? Может, и Семак нас тренирует?»

    Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал информацию инсайдера Ивана Карпова о том, что селекцию в клубе проводят скауты «Зенита».

    «Может, и Семак тренирует «Оренбург»? Не пишут такого? У нас в клубе есть главный тренер, есть футболисты.

    Первый круг или весь чемпионат закончились — мы сели, обговорили, какие у нас есть проблемные места и что надо усиливать. Агенты предлагают игроков, мы смотрим их с Марцелом (Личкой). Дальше идем к президенту «Оренбурга»: «Хотим этого, а может, этого».

    Мы узнаем условия и потом принимаем решение, что можем позволить и не можем. Соответственно, если можем позволить, начинаем проведение переговоров. Так все и устроено.

    У нас двух ребят привезло агентство крупное, которое помогало ЦСКА, «Краснодару» и «Динамо». По этой логике «Зенит» курирует 4 клуба», – сказал Андреев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6897

      Беспонтий 1 час назад

      какие "бесславные у руководители" у оренбурга
      что президент что тренер
      ну словили вафлю обидную от москвичей так делайте таки лицо а не мину на лице
      ну полная провинция))

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