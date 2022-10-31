Президент «Оренбурга» отреагировал на новость, что селекцию в клубе проводят скауты «Зенита»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал информацию инсайдера Ивана Карпова о том, что селекцию в клубе проводят скауты «Зенита».

«Селекцию для «Оренбурга» проводит «Зенит»? Селекцию в клубе проводит сам «Оренбург». О нас, в отличие от многих команд, где селекционная работа может быть не такая успешная, много чего пишут — не буду персонифицировать.

Мы давно с моим приходом создали трансферный комитет, где есть гласность ценообразования, выплат агентов. Это информация является для членов трансферного комитета открытой и доступной. Также этот комитет рассматривает следующие вопросы: кого покупать, за какую цену и адекватна ли сумма трансфера игрока.

В состав трансферного комитета входят работники тренерского штаба и аппарата управления. Даже представители болельщицкого сообщества находятся в составе комитета. Именно поэтому у нас трансферы не зенитовского масштаба.

Среди россиян, которых мы взяли, есть сильно перспективные — Оганесян, Гурциев — молодые ребята, которые в ближайшее время еще о себе заявят во весь голос. У нас есть в клубе Хотулев, который в аренде из «Зенита». Из Питера был Капленко, которого мы выкупили, он наш игрок.

Эти слухи, наверное, Игорь Рабинер понаписал. Мне прислали эту новость. Если это Рабинер, пусть позвонит мне, и я ему объясню трансферную политику футбольного клуба «Оренбург».

«Оренбург» является фарм-клубом «Зенита»? С какой кстати? Нет. Мы «Зениту» проиграли 8:0», — сказал Еремякин.