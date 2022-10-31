«С 12 лет с этим живу». Пиняев – о трансферных слухах про себя

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал о своем отношении к новостям про возможный трансфер в другой клуб.

– Что думаешь по поводу новостей о тебе, об интересе из Москвы? Не отвлекает?

– Знаете, я с 12 лет с этим живу. Когда слишком много обо мне говорят и пишут, то задают определенную планку.

Я стараюсь ее поддерживать, оправдывать ожидания, соответствовать, быть активным на поле и полезным для своей команды.

При этом на сами новости научился не обращать внимания. Пусть пишут, мне без разницы. Вы занимаетесь своей работой, я – своей.

– Можешь что‑то сказать о возможности перехода зимой?

– Зачем мне об этом думать? У меня есть свои задачи, я выхожу на футбольное поле за «Крылья Советов», моему клубу нужно набирать очки, и это самое главное для меня.

Я должен выходить, радовать болельщиков, выкладываться на все 100 и даже 120%. А дальше будет видно.