«С 12 лет с этим живу». Пиняев – о трансферных слухах про себя

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал о своем отношении к новостям про возможный трансфер в другой клуб.
– Что думаешь по поводу новостей о тебе, об интересе из Москвы? Не отвлекает?
– Знаете, я с 12 лет с этим живу. Когда слишком много обо мне говорят и пишут, то задают определенную планку.
Я стараюсь ее поддерживать, оправдывать ожидания, соответствовать, быть активным на поле и полезным для своей команды.
При этом на сами новости научился не обращать внимания. Пусть пишут, мне без разницы. Вы занимаетесь своей работой, я – своей.
– Можешь что‑то сказать о возможности перехода зимой?
– Зачем мне об этом думать? У меня есть свои задачи, я выхожу на футбольное поле за «Крылья Советов», моему клубу нужно набирать очки, и это самое главное для меня.
Я должен выходить, радовать болельщиков, выкладываться на все 100 и даже 120%. А дальше будет видно.
- Сообщалось об интересе к Пиняеву со стороны «Локомотива» и «Спартака».
- В этом сезоне 17-летний вингер забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 12 матчах.
- Его рыночная стоимость – 1,7 миллиона евро.