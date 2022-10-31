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    «С 12 лет с этим живу». Пиняев – о трансферных слухах про себя

    Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал о своем отношении к новостям про возможный трансфер в другой клуб.

    – Что думаешь по поводу новостей о тебе, об интересе из Москвы? Не отвлекает?

    – Знаете, я с 12 лет с этим живу. Когда слишком много обо мне говорят и пишут, то задают определенную планку.

    Я стараюсь ее поддерживать, оправдывать ожидания, соответствовать, быть активным на поле и полезным для своей команды.

    При этом на сами новости научился не обращать внимания. Пусть пишут, мне без разницы. Вы занимаетесь своей работой, я – своей.

    – Можешь что‑то сказать о возможности перехода зимой?

    – Зачем мне об этом думать? У меня есть свои задачи, я выхожу на футбольное поле за «Крылья Советов», моему клубу нужно набирать очки, и это самое главное для меня.

    Я должен выходить, радовать болельщиков, выкладываться на все 100 и даже 120%. А дальше будет видно.

    • Сообщалось об интересе к Пиняеву со стороны «Локомотива» и «Спартака».
    • В этом сезоне 17-летний вингер забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 12 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 1,7 миллиона евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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