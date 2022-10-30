«Спартак» – «Торпедо»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Торпедо» на матч 15-го тура РПЛ.

Игра начнется в 16:30 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

«Спартак»: Селихов, Денисов, Маслов, Джикия, Хлусевич, Пруцев, Игнатов, Зобнин, Промес, Николсон, Соболев.

Запасные: Максименко, Шитов, Чернов, Рассказов, Мевля, Классен, Рыбус, Зиньковский, Шитов, Зорин, Мелешин.

«Торпедо»: Довбня, Смольников, Кожемякин, Роганович, Нетфуллин, Ле Таллек, Каймаков, Чурич, Савич, Караев, Турищев.

Запасные: Бабурин, Самсонов, Прошкин, Шапич, Рязанцев, Султонов, Рейхмен, Енин, Эркинов, Лебеденко, Лаптев, Коста.