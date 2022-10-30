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    «Спартак» – «Торпедо»: стартовые составы

    Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Торпедо» на матч 15-го тура РПЛ.

    Игра начнется в 16:30 по московскому времени.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    «Спартак»: Селихов, Денисов, Маслов, Джикия, Хлусевич, Пруцев, Игнатов, Зобнин, Промес, Николсон, Соболев.

    Запасные: Максименко, Шитов, Чернов, Рассказов, Мевля, Классен, Рыбус, Зиньковский, Шитов, Зорин, Мелешин.

    «Торпедо»: Довбня, Смольников, Кожемякин, Роганович, Нетфуллин, Ле Таллек, Каймаков, Чурич, Савич, Караев, Турищев.

    Запасные: Бабурин, Самсонов, Прошкин, Шапич, Рязанцев, Султонов, Рейхмен, Енин, Эркинов, Лебеденко, Лаптев, Коста.

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    Источник: сайт РПЛ

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +11121

      alex1951 38 минут назад

      Да здраствует дружба ....
      Но может я ошибаюсь ,но чуйка говорит ,жди сюприза....не все легко будет....
      Торпедовцам: А вам ,парни ,отступать более некуда,за вами Москва))) (типа ФНЛ)

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      Рейтинг: +3735

      minaev23 1 час назад

      Вперёд Спартак!

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      Рейтинг: +2587

      волчарик 1 час назад

      Спартак для меня самый раздражающий соперник,благодаря их многим фанатам.Но по спортивному принципу должен рвать Торпедо и навязывать нам конкуренцию.И отдельное уважение за 2ух легов в составе.

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      Рейтинг: +3735

      minaev23 > волчарик 1 час назад

      Ваши тоже не подарок. Зажравшиеся , самоуверенные, хамовитые.

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      Рейтинг: +2587

      волчарик > minaev23 1 час назад

      В каждой избе дураков хватает.

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      Рейтинг: +6842

      Беспонтий 2 часа назад

      счастье(второе место) не за горами
      наполи содоргнулся в воспоминаниях ужасных

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