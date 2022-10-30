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    ЦСКА опубликовал видео из раздевалки после матча с «Локо»

    ЦСКА опубликовал видеоролик после матча с «Локомотивом» (1:0). В нем главный тренер команды Владимир Федотов обратился к футболистам.

    «Парни, я поздравляю вас с победой. На самом деле, выгрызли. Надо вернуть ту уверенность, немножко на каких-то трясущихся ногах играем в футбол. Это надо отбросить, но так бывает. В следующих матчах нужно показывать совершенно другой уровень уверенности. Понимаю: ничья, ничья, ничья. Называть это неудачей я бы не стал, конечно. Ничья тянет победу. Победа в матче с «Локомотивом» была притянута теми играми, в которых вы тоже отдавались без остатка.

    Закончился первый круг. Как-никак, это какая-то веха. Я вас благодарю за самоотдачу. За проявленное мастерство. За командный дух, характер, в матче с «Локомотивом» все было. Поэтому эта победа к вам пришла», – сказал Федотов.

    • Федотов отсутствовал на матче с «Локо» из-за дисквалификации.
    • ЦСКА занимает 3-е место в РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1088

      Красногвардейчик 26 минут назад

      Ребята, легкости добавьте....а так молодцы, нужная победа

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      Рейтинг: +347

      Таврида 2 часа назад

      Даже с разобранным Локо без главного тренера ЦСКА играли от обороны, это не есть хорошо. А Заболотного надо гнать в шею, абсолютный неподнимаемый ноль, на его фоне даже новичок Ушаков смотрелся просто гением футбола.

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      Рейтинг: +1088

      Красногвардейчик > Таврида 24 минуты назад

      Я не понимаю почему Гаич сидит? вроде ожил

      0
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