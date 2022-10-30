ЦСКА опубликовал видео из раздевалки после матча с «Локо»

ЦСКА опубликовал видеоролик после матча с «Локомотивом» (1:0). В нем главный тренер команды Владимир Федотов обратился к футболистам.

«Парни, я поздравляю вас с победой. На самом деле, выгрызли. Надо вернуть ту уверенность, немножко на каких-то трясущихся ногах играем в футбол. Это надо отбросить, но так бывает. В следующих матчах нужно показывать совершенно другой уровень уверенности. Понимаю: ничья, ничья, ничья. Называть это неудачей я бы не стал, конечно. Ничья тянет победу. Победа в матче с «Локомотивом» была притянута теми играми, в которых вы тоже отдавались без остатка.

Закончился первый круг. Как-никак, это какая-то веха. Я вас благодарю за самоотдачу. За проявленное мастерство. За командный дух, характер, в матче с «Локомотивом» все было. Поэтому эта победа к вам пришла», – сказал Федотов.