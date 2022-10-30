Лаксальт раскритиковал поле на «ВТБ Арене»

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт недоволен полем на домашнем стадионе команды «ВТБ Арена».

«Поле стадиона «Динамо» в не очень хорошем состоянии. В 2022-м такое неприемлемо. Но я родился в Южной Америке, где играл на полях, которые были гораздо хуже. Десять лет назад мы бы сказали, что это лучший газон в мире.

Конечно, поле должно быть в лучших кондициях, потому что это помогает играть в хороший футбол. Надеюсь, клуб сделает всe возможное, чтобы решить проблему», – сказал уругваец.