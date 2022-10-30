Романцев: «Промес стал настоящим спартаковцем»

Этот шлак больше нигде не нужен. Только в свинарнике.
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев оценил игру форварда команды Квинси Промеса.
«Может, причина [яркой игры] еще в том, что в Голландии на него закрыли уголовное дело? Шучу, конечно! Но после возвращения в «Спартак» он действительно показывает более мощную и качественную игру, чем в первый свой приезд.
Тут сказывается и обретенный опыт, и то, что он окончательно адаптировался в России. Квинси стал настоящим спартаковцем и не чувствует себя в команде временщиком, каким, к примеру, выглядел поглядывавший на дверь Джордан Ларссон. Думаю, поймав кураж, Промес не сбросит обороты, а лидерство в бомбардирской гонке будет гнать его вперед», – сказал Романцев.
- Промес в «Спартаке» с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).
- Нидерландец взял со «Спартаком» все российские трофеи.
- Промес сейчас с 11 голами лидирует в списке бомбардиров РПЛ.