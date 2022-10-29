«Локомотив» установил личный антирекорд

У «Локомотива» по итогам первого круга РПЛ в активе 12 очков. Это антирекорд клуба.

Предыдущим худшим показателем были 17 очков после первого круга сезона-2016/17.

Также «Локомотив» установил свой антирекорд по пропущенным голам после 15 туров (30), предыдущий худший результат был в сезоне-2003 (20).