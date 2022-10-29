«Локомотив» установил личный антирекорд

У «Локомотива» по итогам первого круга РПЛ в активе 12 очков. Это антирекорд клуба.
Предыдущим худшим показателем были 17 очков после первого круга сезона-2016/17.
Также «Локомотив» установил свой антирекорд по пропущенным голам после 15 туров (30), предыдущий худший результат был в сезоне-2003 (20).
- «Локомотив» идет на 14-м месте РПЛ.
- Сегодня в 15-м туре РПЛ «Локомотив» проиграл дома ЦСКА (0:1).
- «Локомотив» вскоре должен возглавить Михаил Галактионов из «Пари НН».
Источник: телеграм-канал Opta