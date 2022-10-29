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    Игорь Федотов: «Зайнутдинова ошибочно не удалили в матче с «Локомотивом»

    В эти минуты проходит матч 15-го тура РПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА.

    Бывший судья РПЛ Игорь Федотов считает, что в первом тайме игрок гостей Бахтиер Зайнутдинов должен был получить вторую желтую карточку.

    «39-я минута, «Локомотив» – ЦСКА.

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    Арбитр обязан был показать вторую желтую карточку игроку ЦСКА Зайнутдинову за пощечину (тычок рукой по лицу) игроку «Локомотива».

    Правильное решение: желтая карточка (для игрока ЦСКА она стала бы второй)» – написал Федотов.

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    Источник: телеграм-канал Игоря Федотова

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