Орещук назвал стоимость Захаряна

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук назвал ориентировочную трансферную стоимость полузащитника команды Арсена Захаряна.

– На ваш взгляд, Арсен проводит удачный сезон?

– Не очень удачный. Конечно, где-то психологически его надломило, в тоже время он сейчас играет на своей позиции. Себастьян Шиманьски ушел. Арсену дали шанс. Он должен им воспользоваться. Пока это сделал не до конца.

– Зимой «Динамо» надо обязательно продавать Захаряна, чтобы он окончательно не закис?

– Обязательно не надо. Но если будет хорошее предложение, тогда да.

– Сколько примерно может стоить Захарян?

– 8-10 миллионов евро.