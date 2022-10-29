Орещук назвал стоимость Захаряна

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук назвал ориентировочную трансферную стоимость полузащитника команды Арсена Захаряна.
– На ваш взгляд, Арсен проводит удачный сезон?
– Не очень удачный. Конечно, где-то психологически его надломило, в тоже время он сейчас играет на своей позиции. Себастьян Шиманьски ушел. Арсену дали шанс. Он должен им воспользоваться. Пока это сделал не до конца.
– Зимой «Динамо» надо обязательно продавать Захаряна, чтобы он окончательно не закис?
– Обязательно не надо. Но если будет хорошее предложение, тогда да.
– Сколько примерно может стоить Захарян?
– 8-10 миллионов евро.
- Летом игрока пытался купить «Челси», но не нашел способ перевести деньги в Россию. Трансфер отложен.
- Захарян – воспитанник «Динамо».
- Контракт Захаряна действует до лета 2024 года.
Источник: «РБ Спорт»