Орещук назвал стоимость Захаряна

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук назвал ориентировочную трансферную стоимость полузащитника команды Арсена Захаряна.

— На ваш взгляд, Арсен проводит удачный сезон?

— Не очень удачный. Конечно, где-то психологически его надломило, в тоже время он сейчас играет на своей позиции. Себастьян Шиманьски ушел. Арсену дали шанс. Он должен им воспользоваться. Пока это сделал не до конца.

— Зимой «Динамо» надо обязательно продавать Захаряна, чтобы он окончательно не закис?

— Обязательно не надо. Но если будет хорошее предложение, тогда да.

— Сколько примерно может стоить Захарян?

— 8-10 миллионов евро.