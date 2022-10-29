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    Орещук назвал стоимость Захаряна

    Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук назвал ориентировочную трансферную стоимость полузащитника команды Арсена Захаряна.

    — На ваш взгляд, Арсен проводит удачный сезон?

    — Не очень удачный. Конечно, где-то психологически его надломило, в тоже время он сейчас играет на своей позиции. Себастьян Шиманьски ушел. Арсену дали шанс. Он должен им воспользоваться. Пока это сделал не до конца.

    — Зимой «Динамо» надо обязательно продавать Захаряна, чтобы он окончательно не закис?

    — Обязательно не надо. Но если будет хорошее предложение, тогда да.

    — Сколько примерно может стоить Захарян?

    — 8-10 миллионов евро.

    • Летом игрока пытался купить «Челси», но не нашел способ перевести деньги в Россию. Трансфер отложен.
    • Захарян – воспитанник «Динамо».
    • Контракт Захаряна действует до лета 2024 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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