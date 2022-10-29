АПЛ. «Манчестер Сити» без Холанда минимально победил «Лестер» и вышел в лидеры

В 14-м туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Лестер» – 1:0.

Победный гол на 49-й минуте забил Кевин Де Брюйне.

Лучший бомбардир «Сити» Эрлинг Холанд не играл из-за проблем с физической готовностью.

Набрав три очка, команда Хосепа Гвардиолы вышла на первое место в АПЛ, опередив «Арсенал», у которого есть матч в запасе.

«Лестер» остался на 17-й строчке. Отрыв от зоны вылета – два балла.

Англия. АПЛ. 14-й тур

Лестер – Манчестер Сити – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Де Брюйне, 49.

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